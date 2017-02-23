Малайзия обратилась в Интерпол с требованием объявить в розыск четверых граждан Северной Кореи, которые подозреваются в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР. Об этом сообщил глава полиции Малайзии Кхали Абу Бакар, передает Reuters.

Полиция также требует допросить второго секретаря дипмиссии и представителя Национальной авиакомпании Северной Кореи, которые могут быть причастны к гибели Ким Чен Нама.

Накануне телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на источники в малазийской полиции сообщил, что сотрудник дипломатического представительства Северной Кореи находился в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чен Нама.

«Дипломат попал в поле зрения камер видеонаблюдения в аэропорту. Он провожал четверых граждан КНДР, которые подозреваются в причастности к этому делу», —сообщил собеседник телеканала.

Речь идет о 44-летнием Хан Гван Соне, который служит вторым секретарем в посольстве Северной Кореи в Куала-Лумпуре.

Телеканал отмечает, что убийство брата северокорейского лидера могли организовать четыре человека, которые в тот же день покинули Малайзию. Они добрались до КНДР 17 февраля с пересадками в аэропорту Джакарты, Дубая и Владивостока.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. Следователи ранее говорили о том, что Ким Чен Наму могли набросить на лицо ткань с ядом. По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.