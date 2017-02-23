Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом заявил председатель организации Себастьян Курц, передает Интерфакс.

По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последнее время, абсолютно неприемлем. Курц призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Председатель ОБСЕ отметил, что ситуация на Украине — один из центральных вопросов, над которыми работает организация. По его мнению, кризис в стране имеет несколько аспектов: вхождение Крыма в состав России, «поставки оружия на Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия».

«Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи», — отметил Курц.

Напомним, ситуация в Донбассе вновь обострилась в конце января. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и попытках наступления на линии соприкосновения. Предполагается, что в ближайшее время может состояться встреча в «нормандском формате», на которой лидеры Германии, Франции, России и Украины обсудят пути преодоления кризиса.