Несколько мигрантов устроили забастовку, забаррикадировавшись в комнате в центре временного содержания в Екатеринбурге, сообщает Интерфакс.

«Причина, по которой они это сделали, по предварительным данным, это то, что в 10 утра их должны были депортировать с территории России. Соответственно они были с этим не согласны», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как рассказали в управлении МВД по Свердловской области, забастовка произошла в шесть утра по местному времени. Ее устроили утром семь человек из числа уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

« Полицейские провели с уроженцами бывших союзных республик работу по разъяснению действующего законодательства, после чего они сами добровольно открыли дверь своей комнаты. Обстановка в центре полностью контролируется органами внутренних дел, — сообщил порталу URA.Ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Инициатор „акции“ поцарапал себя в области запястья, его жизни опасность не угрожает».

Елизавета Королькова