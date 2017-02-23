На прошедшей в Лондоне церимонии премии Brits Awards Дэвид Боуи был посмертно награжден двумя премиями: как «лучший британский сольный исполнитель» и за «лучший британский альбом».

Обе статуэтки Боуи получил за вышедший в прошлом году альбом Blackstar, который стал последней работой исполнителя.

Лучшей британской сольной исполнительницей была признана певица Эмили Санде, лучшей группой — The 1975.

Дэвид Боуи также получил 5 статуэток на прошедшей 12 февраля церемонии «Грэмми».

Дэвид Боуи — британский певец и музыкант, ставший известным еще в семидесятых. Самым известным сценическим образом Боуи стал андрогин Зигги Стардаст. На протяжении своей карьеры он продал более 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

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Боуи скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни в январе прошлого года.

Мария Константиниди