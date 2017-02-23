Россия попросит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Как пишет издание, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, курирующий вопросы Ближнего Востока, на встрече послов стран ЕС на прошлой неделе заявил, что восстановление Сирии скоро «станет главным пунктом повестки дня».

Однако, утверждают источники FT, Богданов подчеркнул, что от России в этом вопросе «не следует ждать ничего».

Предполагается, что вопрос восстановления Сирии будет поднят на переговорах при поддержке ООН, которые начнутся 23 февраля между сирийским правительством и повстанцами в Женеве. Главными темами переговоров станут создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. В конфликте участвуют правительственные войска, группировки повстанцев и исламисты, в том числе запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».