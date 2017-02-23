Москвичам, дома которых снесут в рамках программы реновации районов пятиэтажек, будут выделены квартиры в том же районе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере.

«Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено», — подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что прежде, чем включать пятиэтажки в программу сноса, правительство будет советоваться с жителями.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы поручил снести пятиэтажные дома. Предполагается, что программа расселения пятиэтажек закончится к 2018 году.

«Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения. Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый», — отмечал Собянин.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков ранее обещал снести «хрущевки» к 2009 году. Однако позднее программу перенесли на неопределенный срок.

Мария Константиниди