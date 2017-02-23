Военные Сирийской свободной армии и турецкие солдаты освободили от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» город Эль-Баб, передает Daily Sabah.

«Мы объявляем, что Эль-Баб полностью освобожден, и сейчас занимаемся разминированием жилых кварталов», — сказано в заявлении.

Турецкая сторона помогала Сирии освободить город от террористов. Совместная операция двух стран называлась «Щит Евфрата».

Эль-Баб находился под контролем терристов ИГ с 2013 года.

В начале февраля Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных в районе Эль-Баба. Тогда погибли три человека, еще 11 — получили ранения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар российских истребителей по турецким военным в Сирии произошел из-за «несогласованности координат».

Александра Копачева