Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в твиттере компании.

Capture confirmed! Dragon now attached to the @Space_Station robotic arm pic.twitter.com/07axPcBm20 — SpaceX (@SpaceX) February 23, 2017

Корабль должен был состыковаться с МКС еще 22 февраля, но из-за ошибки в работе GPS, которая используется для навигации судна в космосе, операцию пришлось отменить.

Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал 19 февраля для доставки на МКС. Это был первый запуск компании из космического центра NASA, ранее его отложили из-за неполадок.

Андрей Дубровский