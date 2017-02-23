Новая газета

Грузовой корабль SpaceX после неудачной попытки пристыковался к МКС

Общество

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Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в твиттере компании.

Корабль должен был состыковаться с МКС еще 22 февраля, но из-за ошибки в работе GPS, которая используется для навигации судна в космосе, операцию пришлось отменить. 

Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал 19 февраля для доставки на МКС. Это был первый запуск компании из космического центра NASA, ранее его отложили из-за неполадок.

Андрей Дубровский

Теги:
nasa, spacex

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