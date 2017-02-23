Неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины.

«Похищением депутата Гончаренко занимается генеральная прокуратура Украины», — уточнили в службе безопасности Украины.

При этом издание «Думская.net» сообщает, что розыском похищенного народного депутата Алексея Гончаренко занимается СБУ. Отмечается, полиция в поисковой операции и расследовании не задействована.

О похищении Гончаренко на своей странице в фейсбуке рассказал депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец.

По информации Интерфакса, вечером пройдет брифинг прокурора Одесской области по этому поводу.

Андрей Дубровский