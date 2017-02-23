На Украине похитили депутата от «Блока Порошенко» Гончаренко
«Новая газета»редакция
Неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины.
«Похищением депутата Гончаренко занимается генеральная прокуратура Украины», — уточнили в службе безопасности Украины.
При этом издание «Думская.net» сообщает, что розыском похищенного народного депутата Алексея Гончаренко занимается СБУ. Отмечается, полиция в поисковой операции и расследовании не задействована.
О похищении Гончаренко на своей странице в фейсбуке рассказал депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец.
По информации Интерфакса, вечером пройдет брифинг прокурора Одесской области по этому поводу.
Андрей Дубровский