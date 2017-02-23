Российское отделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало доклад, в котором рассказывает о возможном конфликте интересов чиновников Минобороны России из-за закупок ведомством самолетов Sukhoi Superjet 100.

По информации организации, сын первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова Даниэл Цаликов занимает должность начальника департамента поддержки продаж компании «Гражданские самолеты Сухого».

«Потенциальный конфликт интересов выражается в возможности лоббирования интересов компании, в которой имеет оплачиваемую работу его близкий родственник», — сказано в докладе.

Помимо этого, дочь врио начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергея Байнетова Татьяна Байнетова — директор по контрактам ГСС.

«Таким образом, сразу два высокопоставленных чиновника Минобороны могут иметь личную заинтересованность в том, чтобы ведомство закупало самолеты SSJ100», — говорится в докладе.

Авторы доклада использовали только открытые данные, не затрагивая секретные статьи расходов и сведения, составляющие государственную тайну.

Накануне замминистра обороны по вооружениям Юрий Борисов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что ведомство пока не планирует менять Ту-154 и Ту-134 на SSJ100. По его словам, «он может не подойти по ряду характеристик». Самолеты заменят на Ту-214 и Ан-148.

В декабре прошлого года Росавиация запретила эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 из-за дефекта стабилизатора.

Александра Копачева