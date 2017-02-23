Заказчиком похищения заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко оказался депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, сын которого погиб 2 мая 2014 года в Одессе, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он отметил, что похищение было инсценировано, чтобы задержать заказчиков преступления.

По словам прокурора, Кунашев заказывал не убийство депутата, а именно пытки и нанесение тяжких телесных повреждений. Похитители планировали «применить к Гончаренко кислоту, изуродовать его лицо, лишить зрения, а также переломать ему коленные чашечки».

Как уточнил Жученко, Кушнарев с сообщниками сами собирались пытать депутата, но для его похищения пытались нанять исполнителей. Тогда сотрудники правоохранительных органов под видом исполнителей связались с заказчиками преступления.

Сейчас депутат Гончаренко находится в безопасности, и скоро будет предоставлять показания в качестве потерпевшего, добавил прокурор.

О похищении депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко стало известно ранее 23 февраля.

Андрей Дубровский