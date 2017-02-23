Власти Украины задержали заказчика похищения депутата от «Блока Порошенко» Гончаренко
Заказчиком похищения заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко оказался депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, сын которого погиб 2 мая 2014 года в Одессе, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
Он отметил, что похищение было инсценировано, чтобы задержать заказчиков преступления.
По словам прокурора, Кунашев заказывал не убийство депутата, а именно пытки и нанесение тяжких телесных повреждений. Похитители планировали «применить к Гончаренко кислоту, изуродовать его лицо, лишить зрения, а также переломать ему коленные чашечки».
Как уточнил Жученко, Кушнарев с сообщниками сами собирались пытать депутата, но для его похищения пытались нанять исполнителей. Тогда сотрудники правоохранительных органов под видом исполнителей связались с заказчиками преступления.
Сейчас депутат Гончаренко находится в безопасности, и скоро будет предоставлять показания в качестве потерпевшего, добавил прокурор.
О похищении депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко стало известно ранее 23 февраля.
Андрей Дубровский