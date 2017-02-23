Испанский суд приговорил бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) и экс-министра экономики Испании Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве, сообщает издание El Pais.

Помимо Рато по делу об использовании так называемых «черных карт» Caja Madrid (позже Bankia — ред.), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб, проходит еще 65 человек. Утверждается, что в 1999-2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству.

Адвокаты Рато уверяли, что налоговое ведомство было осведомлено о наличии карт, которые были лишь бонусом за большой вклад в развитие банка, и их использование было абсолютно законным.

В общей сложности высокопоставленные руководители Caja Madrid и Bankia потратили на личные нужды около 15,5 млн евро в период с 1999 по 2012 год. При этом они могли не отчитываться, на что именно шли деньги.

С 1996 по 2004 год Родриго Рато занимал пост вице-премьера Испании, после чего перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года.

Анастасия Ефимова