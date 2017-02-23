Земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, решил освободить его из-под стражи без внесения дополнительного залога, передает Интерфакс.

«Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Фирташа по требованию суда. Суд обязал Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени», — сказал адвокат, отметив, что бизнесмен сдал свой заграничный паспорт.

Дмитрия Фирташа задержали во вторник, 21 февраля. В ноябре прошлого года его объявили в розыск в связи с расследованием дела об отмывании денег, по которому также проходят два других неназванных бизнесмена.

В марте 2014 года Фирташ был задержан в Вене по запросу США в связи с делом о даче взятке в 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии.

Фирташ и российская компания «Газпром» — соучередители «РосУкрЭнерго», которая занималась поставками российского газа в Украину.

Александра Копачева