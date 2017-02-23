Полиция прервала антимилитаристский музыкальный фестиваль «Дезертир-фест», проходивший в Москве на улице Шкулева, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на участника фестиваля.

Как сообщается, полицейские ворвались в подвал, в котором проходил концерт, заблокировали выход и начали проверку документов присутствующих. Очевидец утверждает, что причиной приезда сотрудников правоохранительных органов стал звонок неизвестного в отделение полиции.

В настоящее время около двадцати человек задержаны, их доставят в ОВД «Текстильщики». По словам участника, полиция пыталась выяснить, кто является организатором и задержать либо их, либо вообще всех пришедших.

«Дезертир-фест» проводится второй год подряд под лозунгом «Против милитаризма, капитализма и фашизма!». На фестивале должны были выступить группы «Аркадий Коц», «Четверио» и проект «Политзек».

Мария Константиниди