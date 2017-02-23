Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ вновь задержан в Вене, передает Интерфакс. Как уточняет агентство, его задержали по делу об экстрадиции в США.

Суд выберет меру пресечения по этому делу 24 февраля.

Ранее в четверг суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции Фирташа, освободил его из-под стражи под прежний залог в 125 млн евро. По запросу Испании бизнесмена задержали во вторник, 21 февраля. В ноябре прошлого года власти Испании объявили его в розыск в связи с расследованием дела об отмывании денег, по которому также проходят два других неназванных бизнесмена.

В марте 2014 года Фирташ был задержан в Вене по запросу США в связи с делом о даче взятке в 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии.

Фирташ и российская компания «Газпром» — соучередители «РосУкрЭнерго», которая занималась поставками российского газа в Украину.

Александра Копачева