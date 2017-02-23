В узбекском городе Ферган на химическом заводе по производству удобрений ОАО «Ферганаазот» произошел взрыв, сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в 16:30 по местному времени при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе. Как сообщается в сообщении пресс-службы, есть жертвы, однако их число не уточняется.

Для выяснения обстоятельств взрыва создана правительственная комиссия. Семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Мария Константиниди