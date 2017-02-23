Новая газета

На химическом заводе Узбекистана произошел взрыв

Общество

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В узбекском городе Ферган на химическом заводе по производству удобрений ОАО «Ферганаазот» произошел взрыв, сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в 16:30 по местному времени при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе. Как сообщается в сообщении пресс-службы, есть жертвы, однако их число не уточняется.

Для выяснения обстоятельств взрыва создана правительственная комиссия. Семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Мария Константиниди

Теги:
взрыв, узбекистан

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