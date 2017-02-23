В Сирии на стороне боевиков воюют четыре тысячи россиян и пять тысяч граждан республик СНГ, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками военного морского похода к берегам Сирии, передает РИА Новости.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. По данным Генштаба, по данным наших специальных служб, ФСБ, например, примерно до четырёх тысяч из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза», — сказал Путин.

Президент отметил, что военные справились со всеми задачами, которые перед ними были поставлены. По его словам, это помогло мирным переговорам между правительством Сирии и оппозицией.

Напомним, российская операция в Сирии началась в конце сентября 2015 года. 14 марта 2016 года Владимир Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии, поскольку «задача, поставленная перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнена».

Анастасия Ефимова