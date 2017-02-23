Около 20 человек, задержанных полицией на «Дезертир-фесте» отпустили после проверки документов, сообщил «Новой газете» участник панк-рок группы «Пролетарий» Антон Николаев.

По словам музыканта, задержанных развезли по трем ОВД. Всего задержали около 70 человек. Автозак в котором находилась группа «Пролетарий» отправился в ОВД «Кузьминки». В отделении у них проверили документы и потребовали расписаться в протоколе.

Другие две группы задержанных, среди которых оказались участники группы «Бригадир», а также Василий Кузьмин и Владимир Журавлев, привезли в ОВД «Текстильщики» и в ОВД «Рязанский». С ними пока не удалось связаться.

Николаев добавил, что одна из групп, которая должна была выступать на «Дезертир-фесте» — «Бригадир» так и не успела исполнить свои песни. Кроме того, после фестиваля участники группы должны были отправится на поезд, чтобы уехать домой в Санкт-Петербург. «Билеты были куплены на 8 часов», — сказал Николаев.

Как рассказал Антон Николаев, «Дезертир-фест» должен был стать «тусовкой для своих», куда помимо самих музыкантов приходят их знакомые и друзья.

Несколько дней назад музыканты устроили фестиваль «Рок против пыток». Активисты хотели собрать денег для Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное нарушение на митингах и других политзаключенных.

Андрей Дубровский