Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал Петр Ильичев, первый заместитель Виталия Чуркина. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Ильичев будет выполнять обязанности главы российской дипломатической миссии до назначения нового постпреда России при ООН.

Напомним, Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля на 65-м году жизни. По данным The New York Post, утром дипломат почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Официально причину смерти российского постпреда при ООН огласят через несколько недель.

Вера Юрченко