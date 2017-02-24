Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был отравлен веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия. Об этом сообщает полиция Малайзии.

Такой вывод сделали эксперты химического департамента полиции, говорится в пресс-релизе.

Накануне Малайзия обратилась в Интерпол с требованием объявить в розыск четверых граждан Северной Кореи, которые подозреваются в убийстве Ким Чен Нама. Полиция также требует допросить второго секретаря дипмиссии и представителя Национальной авиакомпании КНДР.

Вера Юрченко

Ранее телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на источники в малазийской полиции сообщил, что сотрудник дипломатического представительства Северной Кореи находился в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чен Нама.

«Дипломат попал в поле зрения камер видеонаблюдения в аэропорту. Он провожал четверых граждан КНДР, которые подозреваются в причастности к этому делу», —сообщил собеседник телеканала.

Телеканал отмечал, что убийство брата северокорейского лидера могли организовать четыре человека, которые в тот же день покинули Малайзию. Они добрались до КНДР 17 февраля с пересадками в аэропорту Джакарты, Дубая и Владивостока.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. Следователи ранее говорили о том, что Ким Чен Наму могли набросить на лицо ткань с ядом. По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.