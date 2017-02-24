Президент США Дональд Трамп назвал «односторонним» договор с Россией по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Это еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна — и СНВ, и сделка с Ираном», — сказал он.

Трамп пообещал, что США начнут «заключать хорошие сделки».

Американский президент заявил, что не поддерживает договор и планирует расширить ядерный арсенал, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп в ходе своего первого телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным также называл СНВ-3 неудачным соглашением для США.

Напомним, еще до вступления в должность Трамп выступал за укрепление и расширение ядерного потенциала страны.

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки», — писал он в твиттере.

Договор по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подписали прежние главы России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Согласно документу, к февралю 2018 года стороны должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц каждая, а баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках— до 700 единиц.

Вера Юрченко