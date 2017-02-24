Входящая в группу Google компания Waymo, которая занимается проектом создания беспилотных автомобилей, подала иск в федеральный суд Сан-Франциско против Uber и ее дочерней фирмы Otto из-за кражи технологий. Об этом сообщает Reuters.

Речь, в частности, идет о технологии лазерного радара.

«Технология LiDAR компании Uber, на самом деле, является технологией LiDAR компании Waymo», — говорится в жалобе.

Как утверждает фирма, сооснователь Otto Энтони Левандовски перед тем, как покинуть Google, скачал более 14 тысяч конфиденциальных файлов, среди которых были и чертежи лазерного радара.

Теперь Waymo требует от Uber компенсации нанесенного ущерба, сумма которой не называется, а также добивается запрета на использование украденных технологий.

LiDAR представляет собой технологию, которая при помощи обработки сигнала отраженного света получает информацию об удаленных объектах, и является важным элементом систем автономного вождения.

Вера Юрченко