Федеральное бюро расследований (ФБР) отказало Белому дому в просьбе опровергнуть информацию о связях советников президента США Дональда Трампа с российскими властями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько официальных источников.

Как отмечает CNN, прямое обращение администрации президента США является нарушением десятилетнего запрета на контакты между Белым домом и ФБР.

Ранее газета New York Times сообщала, что члены предвыборного штаба президента Дональда Трампа в течение года неоднократно контактировали с представителями российской разведки. Об этом стало известно, когда спецслужбы США искали доказательства вмешательства России в выборы.

Напомним, что советник американского президента Майкл Флинн ушел в отставку из-за контактов с представителями России, в частности с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В свою очередь Дональд Трамп и его помощники неоднократно обвиняли американских журналистов в публикации недостоверных данных.

Вера Юрченко