Ильдара Дадина еще не выпустили на свободу из-за того, что решение Верховного суда до сих пор не доставлено в исправительную колонию №5 по Алтайскому краю.

Супруга Дадина Анастасия Зотова и журналисты уже второй день ожидают освобождения активиста в Рубцовске. В пятницу начальник колонии Иван Ламтюгин сообщил им, что «бумаги еще нет».

Он добавил, что Дадину выдадут билет на поезд и материальную помощь.

Фото: Екатерина Фомина

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сказал телеканалу «Дождь», что Дадина освободят сразу после получения документа. Сообщалось, что 23 февраля его должна была доставить фельдъегерская служба. При этом Максименко отмечал, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения.

По другим данным, доставкой постановления Верховного суда занимается Спецсвязь России. Управление Спецсвязи по Алтайскому краю отказалось от комментариев. В отделении службы в Рубцовске, где находится колония, корреспонденту «Новой газеты» сообщили, что в пятницу никаких писем не поступало.

Ходатайство об отмене приговора и освобождении Ильдара Дадина было подано адвокатами 13 февраля. Защита основывалась на позиции Конституционного суда, решившего, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру». Тогда суд отмечал, что уголовное дело в отношении Дадина не могло быть возбуждено, так как два постановления об административных правонарушениях не вступили на тот момент в законную силу.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.