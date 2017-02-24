Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила трем российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Ассоцации.
Разрешение получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский. При этом право принимать окончательное решение об их выступлении на отдельных турнирах остается за организаторами соревнований.
В то же время IAAF отклонила шесть других заявок российских легкоатлетов из 48. Документы остальных до сих пор находятся на рассмотрении.
Ранее после перепроверок допинг-проб с летних Олимпиад 2008 и 2012 годов Всероссийская федерация легкой атлетики обязала 19 российских легкоатлетов должны вернуть 23 медали и другую олимпийскую атрибутику в Международный олимпийский комитет.
Вера Юрченко