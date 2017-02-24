Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила трем российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Ассоцации.

Разрешение получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский. При этом право принимать окончательное решение об их выступлении на отдельных турнирах остается за организаторами соревнований.

В то же время IAAF отклонила шесть других заявок российских легкоатлетов из 48. Документы остальных до сих пор находятся на рассмотрении.

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Ранее после перепроверок допинг-проб с летних Олимпиад 2008 и 2012 годов Всероссийская федерация легкой атлетики обязала 19 российских легкоатлетов должны вернуть 23 медали и другую олимпийскую атрибутику в Международный олимпийский комитет.

Вера Юрченко