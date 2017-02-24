Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал тревожным намерение президента США Дональда Трампа расширить ядерный потенциал. Об этом он написал на личной странице в фейсбуке.

Косачев назвал заявление Трампа «самым тревожным» на тему отношений с Россией до среди всех звучавших раньше.

Сенатор напомнил, что нынешний договор по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления.

«Если до того стороны не договорятся о дальнейших шагах, он просто прекратит своё действие, и ядерное оружие более не будет ограничиваться никакими юридическими обязательствами», — написал он.

Косачев призвал к скорейшему началу «российско-американских консультаций/переговоров о дальнейшей судьбе СНВ-3».

Ранее в интервью Reuters Дональд Трамп назвал «односторонним» договор СНВ-3 с Россией.

«Это еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна — и СНВ, и сделка с Ираном», — сказал он.

Американский президент заявил, что не поддерживает договор и планирует расширить ядерный арсенал, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона.

Договор по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подписали прежние главы России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Согласно документу, к февралю 2018 года стороны должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц каждая, а баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках— до 700 единиц.

Вера Юрченко