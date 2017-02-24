Власти Израиля отказались продлить визу главе регионального отделения правозащитной организации Human Rights Watch Омару Шакиру, обвинив организацию в пропаганде в интересах Палестины. Об этом сообщается на сайте HRW.

В уведомлении об отказе утверждается, что организация «прикрываясь общественной деятельностью, участвует в политике на службе палестинской пропаганды».

Как считает заместитель исполнительного директора программы Human Rights Watch Йэн Левайн считает, что решение связано с желанием израильских властей «ограничить возможности для работы местным и интернациональным правозащитным организациям на территории Израиля и оккупированных палестинских территориях».

«Очень жаль, что израильское правительство, похоже, не может или не хочет отличать критику его действий от враждебной политической пропаганды», — заявил Левайн.

До отказа в продлении визы, представители организации регулярно встречались с израильскими властями, в том числе с представителями вооруженных сил, полиции и Министерства иностранных дел, отмечает Human Rights Watch

По мнению правозащитников, обвинения HRW в содействии палестинской пропаганде некорректны и не согласуются с исследованиями организации и с той работой, которую она проводит для защиты прав человека в регионе.

В Human Rights Watch намерены оспорить решение правительства Израиля об отказе в продлении визы в израильском районном суде.

Андрей Дубровский