В Сирии террорист-смертник взорвал автомобиль в поселке рядом с Эль-Бабом, освобожденным накануне от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Al Jazeera.

В результате теракта погибло по меньшей мере 45 человек, около 70 человек получили ранения.

Террорист атаковал контрольно-пропускной пункт вооруженной оппозиции из Свободной сирийской армии, который находился в 10 километрах севернее города Эль-Баб.

Как отмечает Al Jazeera, взрыв произошел рано утром рядом с офисом, куда местные жители собрались, чтобы получить разрешение на возвращение в Эль-Баб. Уточняется, что большая часть раненых и погибших — гражданские лица.

Накануне военные Сирийской свободной армии и турецкие солдаты освободили Эль-Баб от ИГ и начали разминирование города. Операция по освобождению города длилась несколько месяцев. Под контролем боевиков Эль-баб находился с 2013 года.

Андрей Дубровский