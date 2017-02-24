Новая газета

Генпрокурор Украины заявил о наличии российского паспорта у одного из похитителей депутата Гончаренко

Политика

Среди мужчин, похитивших заместителя главы «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, был гражданин России. Об этом на своей странице в фейсбуке написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, следователи прокуратуры и Управления Службы безопасности Украины Одесской области разоблачили группу лиц, которая в течение года организовала и распространяла на территории Одессы книги и буклеты «для разжигания национальной, расовой вражды и унижение национальной чести и достоинства».

На данный момент задержаны трое членов группы. Среди них депутат Лиманского районного совета Одесской области и бывший военнослужащий. У одного из них изъят паспорт гражданина России.

Напомним, что Гончаренко был похищен 23 февраля. Как рассказал позднее прокурор Олег Жученко,  депутат находится в безопасности, и скоро будет предоставлять показания в качестве потерпевшего.

Илья Горшков

Теги:
украина

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