Среди мужчин, похитивших заместителя главы «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, был гражданин России. Об этом на своей странице в фейсбуке написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, следователи прокуратуры и Управления Службы безопасности Украины Одесской области разоблачили группу лиц, которая в течение года организовала и распространяла на территории Одессы книги и буклеты «для разжигания национальной, расовой вражды и унижение национальной чести и достоинства».

На данный момент задержаны трое членов группы. Среди них депутат Лиманского районного совета Одесской области и бывший военнослужащий. У одного из них изъят паспорт гражданина России.

Напомним, что Гончаренко был похищен 23 февраля. Как рассказал позднее прокурор Олег Жученко, депутат находится в безопасности, и скоро будет предоставлять показания в качестве потерпевшего.

Илья Горшков