Адвокат Ильдар Дадина Алексей Липцер отправлять телеграмму во ФСИН и Генпрокуратуру с жалобой на то, что активиста незаконно удерживают в исправительной колонии №5 по Алтайскому краю.

Также адвокат намерен отправить жалобу в Европейский суд по правам человека для срочного рассмотрения.

Как сообщалось ранее, Дадина не выпускают из колонии из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск. В отделении Спецсвязи в Барнауле «Новой газете» рассказали, что среди отправлений не обнаружили письма, которое нужно было бы доставить в ИК №5.

Отправление можно было бы отследить по номеру постановления, но данной информацией располагает только Верховный суд, сообщили в Спецсвязи. Верховный суд оказался не доступен для комментариев в праздничные дни.

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Напомним, 22 февраля Президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.

Ходатайство об отмене приговора и освобождении Ильдара Дадина было подано адвокатами 13 февраля. Защита основывалась на позиции Конституционного суда, решившего, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру». Тогда суд отмечал, что уголовное дело в отношении Дадина не могло быть возбуждено, так как два постановления об административных правонарушениях не вступили на тот момент в законную силу.