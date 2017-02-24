Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края 25 февраля проведет внеплановую проверку исправительной колонии №5 в случае, если до их приезда активиста Ильдара Дадина не освободят из под стражи. Об этом «Новой газете» сообщил председатель и член Совета ОНК Алексей Белоус.

Белоус считает неправомерным то, что Дадина не освобождают из колонии после соответствующего решения Верховного суда.

«Это мое личное мнение по данному вопросу, была прямая связь, конференции в Верховном суде, считаю, что у руководства колонии нет оснований после решения ВС удерживать Дадина. Одно дело, если бы информация прошла через СМИ, это не является официальной информацией, другое дело решение Верховного суда», — сказал он.

Белоусов добавил, что ОНК собирается посетить колонию Дадина в рамках поездки в Рубцовск, где располагаются несколько мест лишения свободы.

«Выезжаем завтра на место, если Дадина не выпустят, то заедем, узнаем, что происходит. Позвоним в территориальный отдел ФСИН, уведомим руководство колонии о своем визите», — добавил член ОНК.

Белоус обратил внимание, что общественная наблюдательная комиссия – это не полномочный орган, который может только дать рекомендации. Однако в случае если, руководство колонии не отреагирует на заявления правозащитников и юристов, то у ОНК будут все основания привлечь к делу прокуратуру.

Ранее «Новая газета» сообщала, что президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах. Ходатайство об отмене приговора и освобождении Ильдара Дадина было подано адвокатами 13 февраля. Защита основывалась на позиции Конституционного суда, решившего, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру».

24 февраля начальник колонии Иван Ламтюгин сообщил, что Дадина пока не могут выпустить на свободу из-за того, что решение Верховного суда до сих пор не доставлено в исправительную колонию №5 по Алтайскому краю. Супруга Дадина Анастасия Зотова и журналисты уже второй день ожидают освобождения активиста в Рубцовске.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.

Андрей Дубровский