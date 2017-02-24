136 турецких дипломатов, военнослужащих и членов их семей нашли убежище в Германии после попытки переворота в июле 2016 года, сообщает AFP со ссылкой на данные Министерстве внутренних дел Германии.

В МВД Германии не уточнили, сколько среди попросивших правительство об убежище числится дипломатов, а сколько — военнослужащих.

В ночь на 16 июля 2016 года группа военных устроила попытку государственного переворота в Турции. Мятежники захватили несколько вертолетов, перекрыли мосты через Босфор, ввели танки в Стамбул, заняли студии телеканалов TRT и CNN Turk и объявили о захвате власти.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил попытку насильственного свержения властей Турции.

Подготовил Андрей Дубровский