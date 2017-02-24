Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию 9 марта и пробудет два дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом, Песков подтвердил информацию турецкого телеканала NTV, ранее сообщившего о визите турецкого лидера.

По данным NTV, президенты двух стран проведут двустороннюю встречу в узком составе, а также заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

В ходе этих переговоров среди прочего планируется обсуждение поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400, сообщал телеканал.