В Кремле назвали дату визита Эрдогана в Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию 9 марта и пробудет два дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Таким образом, Песков подтвердил информацию турецкого телеканала NTV, ранее сообщившего о визите турецкого лидера.
По данным NTV, президенты двух стран проведут двустороннюю встречу в узком составе, а также заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
В ходе этих переговоров среди прочего планируется обсуждение поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400, сообщал телеканал.