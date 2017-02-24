Постпреда России в ООН Виталия Чуркина в пятницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщают российские информагентства.

Церемония погребения прошла с отданием дипломату воинских почестей: под звуки гимна почетный караул произвел троекратный залп в воздух.

В пятницу утром прошла гражданская панихида в Большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента России.

В церемонии прощания с Чуркиным приняли участие многие высокопоставленные политики и дипломаты, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принес соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей орден Мужества, который Чуркину присудили посмертно.

Гроб с телом дипломата доставили в Москву в четверг. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду.

Виталий Чуркин умер за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН.

Как сообщили в МИД России, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал Петр Ильичев, первый заместитель Виталия Чуркина.