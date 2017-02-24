Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, задержанного по делу об экстрадиции в США, без дополнительных условий, сообщает РБК со ссылкой на источник из окружения предпринимателя.

Таким образом, суд отклонил требование прокуратуры задержать бизнесмена.

Дмитрия Фирташа задержали по делу об экстрадиции в США 23 февраля.

В тот же день по другому делу — об экстрадации в Испанию — суд Вены освободил Фирташа под залог в 125 млн евро. Напомним, власти Испании объявили бизнесмена в розыск в ноябре 2016 года в связи с делом об отмывании денег, по которому также проходят два других неназванных бизнесмена.

Дмитрий Фирташ и российская компания «Газпром» являются соучредителями «РосУкрЭнерго». Компания занималась поставками российского газа на территорию Украины.

Подготовила Юлия Суханова