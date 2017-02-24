В правительстве Германии назвали неожиданным строительство макета Рейхстага в подмосковном парке «Патриот», сообщает ТАСС.

«Эта идея стала неожиданной, говорит сама за себя, не вижу повода это комментировать», — цитирует агентство заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее ряд немецких политиков и депутатов Бундестага назвали создание макета Рейхстага в парке «Патриот» провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков выразил недоумение в связи с реакцией немецких депутатов.

«Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о “строителях” Третьего рейха в 1933–1945 годах», — приводит его слова РИА Новости.

22 февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство построит в подмосковной Кубинке макет Рейхстага. По словам министра, объект должен стать базой для тренировки юнармейцев.

Подготовил Андрей Дубровский