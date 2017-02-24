Американский журнал The New Yorker анонсировал «русский» номер. Название издания будет написано кириллицей («The Нью-Йоркер»), а на обложке будет рисунок с президентом России Владимиром Путиным.

An early look at next week's cover, âEustace Vladimirovich Tilley,â by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs — The New Yorker (@NewYorker) February 24, 2017

Художник Барри Блитт изобразил российского лидера в образе Юстаса Тилли — вымышленного персонажа с первой обложки The New Yorker, который считается символом издания.

В анонсе номера он назван Юстасом Владимировичем Тилли. Через монокль он разглядывает президента США Дональна Трампа, который изображен на обложке в виде бабочки.

Ключевым материалом номера станет статья под заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война» о предполагаемом вмешательстве России в ход американских выборов.

«Русский» номер американского журнала выйдет на следующей неделе.

Подготовила Юлия Суханова