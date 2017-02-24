Новая газета

Журнал The New Yorker анонсировал русскоязычную обложку

Политика

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Американский журнал The New Yorker анонсировал «русский» номер. Название издания будет написано кириллицей («The Нью-Йоркер»), а на обложке будет рисунок с президентом России Владимиром Путиным.

Художник Барри Блитт изобразил российского лидера в образе Юстаса Тилли — вымышленного персонажа с первой обложки The New Yorker, который считается символом издания.

В анонсе номера он назван Юстасом Владимировичем Тилли. Через монокль он разглядывает президента США Дональна Трампа, который изображен на обложке в виде бабочки.

Ключевым материалом номера станет статья под заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война» о предполагаемом вмешательстве России в ход американских выборов.

«Русский» номер американского журнала выйдет на следующей неделе.

Подготовила Юлия Суханова

Теги:
журналистика, сми, россия, сша

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