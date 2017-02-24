Адвокаты активиста Ильдара Дадина обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на его незаконное удержание в колонии Рубцовска в Алтайском крае. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат активиста Алексей Липцер.

«Обращение мы направили факсом. Конечно, не сегодня, но в течение нескольких дней его должны рассмотреть», — сказал Липцер.

Напомним, ранее адвокаты направили телеграммы также в Генеральную прокуратуру и во ФСИН с жалобой на то, что активиста незаконно удерживают в исправительной колонии №5 по Алтайскому краю.

По мнению Липцера, задержка в освобождении Дадина произошла из-за того, что «кто-то забыл вовремя отправить копию постановления Верховного суда, кто-то забыл его получить, кто-то мог задержаться».

«В любом случае крайний срок задержки — это понедельник. Дальше прикрываться праздниками будет невозможно», — отметил защитник.

Ранее «Новая газета» сообщала, что Дадина не выпускают из колонии уже два дня из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск.

Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить Дадина.

7 декабря 2015 года Ильдара Дадина приговорили к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для активиста до двух с половиной лет.

Андрей Дубровский, Юлия Суханова