В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом квартиру жителя города, устроившего стрельбу, сообщил «Новой газете» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате штурма подозреваемого не обнаружили, добавил он.

По словам Горелых, инцидент произошел в 14:39 на улице Стахановская. Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, а затем бросил осколочную гранату в сторону мужчины и женщины, выходивших из подъезда.

В результате пострадал 35-летний мужчина по имени Александр. Его с ранением в области щеки доставили в больницу.

«Говорить он пока не в состоянии, с ним проводится томография и иные врачебные мероприятия», — сообщил Горелых.

Серьезные повреждения получил стоявший во дворе автомобиль Chevrolet Lacetti. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбито стекло. Находившийся внутри водитель не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают различные варианты случившегося — от бытового конфликта до криминальной ссоры.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям 213 (хулиганство) и 222 (незаконное хранение оружия). Полиция устанавливает личность стрелявшего.

Илья Горшков