Российский военнослужащий Максим Одинцов, задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом, не признал вины. Это произошло на суде в Киеве, передает РИА Новости.

«В той квалификации, которую огласил прокурор, не признаю (вины — ред.)», — сказал Одинцов.

Напомним, 21 ноября СБУ подтвердила задержание на границе с Крымом двух российских военных — прапорщика Максима Одинцова и младшего сержант контрактной службы Александра Баранова.

Украина предъявила им обвинения по статьям «государственная измена» и «дезертирство». Максимальное наказание по этим статьям — 15 и 12 лет соответственно.

По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, военнослужащие «изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».

Позднее «Новой газете» стало известно, что на момент поступления на службу в армию России военнослужащие не находились под украинской присягой.

По мнению Минобороны России, СБУ незаконно задержала и вывезла на территорию Украины российских военнослужащих.

«Считаем данные действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

Подготовила Юлия Суханова