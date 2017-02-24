Вооруженные силы Ирака уничтожили штаб-квартиру группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) в Альбу-Камале, где боевики изготавливали бомбы, которые позже использовали для подрывов автомобилей в Багдаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на объединенное военное оперативное командование ВС Ирака.

Информацию о местонахождении штаба ИГ иракская разведка получила от своих источников в Сирии, рассказал Reuters высокопоставленный чиновник в органах безопасности.

Близкий к сирийскому министерству иностранных дел источник сообщил Reuters, что авиаудары по позициям ИГ были проведены в «полной координации» с Дамаском.

По словам премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади, иракские «герои неба завершили операцию и ответили террористам с потрясающим успехом».

«Мы полны решимости преследовать террористов, которые пытаются убить наших сыновей и граждан, где бы они ни находились. Поэтому мы отдали приказ командованию военно-воздушных сил нанести удары по позициям ИГ в Хосаибе и Альбу-Камале на сирийской территории, так как они [боевики] ответственны за недавние взрывы в Багдаде», — сказал он.

Напомним, 8 января на овощном рынке в Багдаде прогремел взрыв. В результате 12 человек погибли, еще 50 были ранены.

Еще один взрыв произошел 31 декабря также на рынке в Багдаде. Жертвами стали 21 человек, еще 44 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ.

Другой взрыв прогремел 3 декабря. На оживленной площади в одном из центральных кварталов иракской столицы взорвался заминированный автомобиль. Погибли десять человек, 17 получили ранения.

Андрей Дубровский