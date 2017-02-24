Спецслужбы ФРГ следили за редакциями международных СМИ в течение нескольких десятилетий, сообщает газета Spiegel.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) с 1999 года вела слежку за международными редакциями с помощью «селекторного канала». Отслеживались не менее 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов, используемых сотрудниками международных изданий.

В частности, под наблюдением были телерадиокомпания Би-би-си в Лондоне и Афганистане, газета New York Times в Афганистане, информационное агентство Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.

BND отказалась комментировать журналистам Spiegel эту информацию.

Организация «Репортеры без границ» расценила действия BND как «чудовищное нападение на свободу прессы» и назвала данный факт нарушением конституции.

Активисты организации вместе с другими союзами журналистов готовят жалобу против BND, поскольку опасаются продолжения мониторинга разведки.

Напомним, в 2016 году Spiegel сообщил, что немецкая разведка BND и Федеральное ведомство по охране конституции Германии в течение 13 лет (с 2000 по 2013) использовали беженцев в качестве осведомителей.

Как отмечало издание, отдел разведки по работе с беженцами был закрыт в 2014. Однако разведка продолжала привлекать мигрантов к работе. В обмен на разведданные мигранты получали право на защиту и убежище в Германии.

Подготовила Юлия Суханова