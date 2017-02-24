Spiegel: секретные службы Германии следили за редакциями мировых СМИ
Спецслужбы ФРГ следили за редакциями международных СМИ в течение нескольких десятилетий, сообщает газета Spiegel.
По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) с 1999 года вела слежку за международными редакциями с помощью «селекторного канала». Отслеживались не менее 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов, используемых сотрудниками международных изданий.
В частности, под наблюдением были телерадиокомпания Би-би-си в Лондоне и Афганистане, газета New York Times в Афганистане, информационное агентство Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.
BND отказалась комментировать журналистам Spiegel эту информацию.
Организация «Репортеры без границ» расценила действия BND как «чудовищное нападение на свободу прессы» и назвала данный факт нарушением конституции.
Активисты организации вместе с другими союзами журналистов готовят жалобу против BND, поскольку опасаются продолжения мониторинга разведки.
Напомним, в 2016 году Spiegel сообщил, что немецкая разведка BND и Федеральное ведомство по охране конституции Германии в течение 13 лет (с 2000 по 2013) использовали беженцев в качестве осведомителей.
Как отмечало издание, отдел разведки по работе с беженцами был закрыт в 2014. Однако разведка продолжала привлекать мигрантов к работе. В обмен на разведданные мигранты получали право на защиту и убежище в Германии.
Подготовила Юлия Суханова