В пригороде сирийского Эль-Баба произошел второй за день взрыв. Как и в первом случае взрывчатка находилась в автомобиле, сообщает Al Jazeera.

По информации издания, в результате второго теракта погибли восемь человек.

Первый взрыв произошел несколькими часами ранее на пропускном пункте в десяти километрах от Эль-Баба.

По последним данным, его жертвами взрыва 53 человека, еще 70 были ранены. В то же время издание The Hindu сообщает о 62 погибших. Большинство из них — гражданские.

Подготовил Андрей Дубровский