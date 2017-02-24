Арабская Республика Египет (АРЕ) почти в 2,5 раза поднимет стоимость въездных виз с 1 марта, сообщает ТАСС.

По решению МИД Египта, стоимость въездных виз повышается с 25 долларов до 60 долларов, а для многократных — до 70 долларов.

Мера коснется как туристов, приобретающих визу на границе, так и обратившихся за визой в консульскую службу. Уведомления о повышении стоимости пропускного документа уже направлены по все пограничные пункты Египта: аэропорты, морские порты, наземные погранпереходы.

Сообщается, что изначально рассматривался вопрос о повышении визового сбора в четыре раз — с 25 долларов до 100.

Последнюю реформу по увеличению стоимости виз власти Египта проводили в 2014 году. Тогда стоимость увеличилась с 15 до 25 долларов.

Напомним, 17 февраля Россия одобрила проект протокола о сотрудничестве с Египтом. По протоколу российские специалисты обязуются участвовать в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Египта, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями будут осуществляться полеты в Россию. При этом сроки возобновления полетов не назывались.

Авиасообщение Египта и России было приостановлено после крушения российского лайнера А321, который разбился в октябре на Синайском полуострове в результате взрыва на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Подготовила Юлия Суханова