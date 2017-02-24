Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отправил запрос в правительство России с требованием пояснить, на каком основании активист Ильдар Дадин до сих не освобожден, сообщил «Новой газете» его адвокат Алексей Липцер.

«Нам уже ответил ЕСПЧ, они отправили запрос в правительство России. Срок для ответа — 27 февраля», — сказал защитник.

Ранее в пятницу адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ, а также в Генпрокуратуру и во ФСИН с жалобой на то, что активиста незаконно удерживают в исправительной колонии №5 по Алтайскому краю.

Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить Дадина.

Как сообщала «Новая газета», Дадина не выпускают из колонии уже два дня из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск.

В 2015 году активиста Ильдара Дадина приговорили к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ).

Впоследствии Мосгорсуд снизил срок заключения для до двух с половиной лет.

Дадин стал первым осужденным по этой статье Уголовного кодекса.