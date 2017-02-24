Верховный суд США принял к рассмотрению апелляцию Виктора Бута
Верховный суд США 23 февраля зарегистрировал прошение, поданное адвокатом гражданина России Виктора Бута Алексеем Тарасовым об отмене вынесенного ранее по делу россиянина вердикта, передает ТАСС.
Обращению адвоката был присвоен номер в списке дел к слушанию, что означает начало рассмотрения апелляции судом. Ответ на апелляцию будет дан 27 марта.
Тарасов отметил, что согласно статистике, Верховный суд США принимает к рассмотрению лишь один процент всех дел, которые направляются.
«Дела принимаются в том случае, если они имеют влияние на общенациональную практику», — отметил он.
По словам Тарасова, вынесенный ранее приговор был основан на якобы незаконном сговоре с оперативниками. Как он заявил, по таким делам уже принимались оправдательные решения.
Напомним, защита Виктора Бута подала апелляцию в Верховный суд 21 февраля.
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Россиянина Виктора Бута задержали в Бангкоке в 2008 году, позже его экстрадировали в США. Бута обвинили в продаже оружия информаторам американского правительства, которые выдавали себя за представителей «Революционной армии Колумбии», признанной в США террористической организацией.
В 2012 году Бута приговорили к 25 годам заключения, он отбывает наказание в тюрьме в штате Иллинойс.
Подготовила Юлия Суханова