Верховный суд США 23 февраля зарегистрировал прошение, поданное адвокатом гражданина России Виктора Бута Алексеем Тарасовым об отмене вынесенного ранее по делу россиянина вердикта, передает ТАСС.

Обращению адвоката был присвоен номер в списке дел к слушанию, что означает начало рассмотрения апелляции судом. Ответ на апелляцию будет дан 27 марта.

Тарасов отметил, что согласно статистике, Верховный суд США принимает к рассмотрению лишь один процент всех дел, которые направляются.

«Дела принимаются в том случае, если они имеют влияние на общенациональную практику», — отметил он.

По словам Тарасова, вынесенный ранее приговор был основан на якобы незаконном сговоре с оперативниками. Как он заявил, по таким делам уже принимались оправдательные решения.

Напомним, защита Виктора Бута подала апелляцию в Верховный суд 21 февраля.

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Россиянина Виктора Бута задержали в Бангкоке в 2008 году, позже его экстрадировали в США. Бута обвинили в продаже оружия информаторам американского правительства, которые выдавали себя за представителей «Революционной армии Колумбии», признанной в США террористической организацией.

В 2012 году Бута приговорили к 25 годам заключения, он отбывает наказание в тюрьме в штате Иллинойс.

Подготовила Юлия Суханова