Россия намерена воспользоваться своим правом вето, чтобы заблокировать готовящуюся резолюцию ООН о санкциях в отношении правительства Сирии. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, сообщает ТАСС.

По словам Сафронкова, проект резолюции «предвосхищает результаты расследования», является односторонним и «основан на недостаточных доказательствах».

Проект резолюции стал ответом Совета Безопасности ООН на атаки с применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску.

13 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что располагает данными, которые свидетельствуют о применении химического оружия правительственными войсками Сирии. По информации организации, оружие было использовано во время завершающей фазы наступления на боевиков в городе Алеппо.

При этом высший совет по переговорам сирийской оппозиции заявил о применении отравляющих веществ в ходе подавления мятежей в пригородах Дамаска.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что химическое оружие на территории Сирии использовали именно террористы против правительственных войск.

Подготовил Андрей Дубровский