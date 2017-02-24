Герой Украины, депутат Верховной рады Надежда Савченко въехала в Донецк навестить украинских пленных, сообщило министерство государственной безопасности самопровозглашенной ДНР.

«Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли в ДНР навестить военнопленных», — говорится в сообщении, распространенном информагентствами, в частности, Интерфаксом.

«Газета.ру» сообщает, что практически одновременно с началом визита Донецк потряс мощный взрыв. Он прогремел примерно по маршруту следования кортежа с Савченко в колонию в Макеевке, где держат пленных украинцев. В самом городе третий час слышна мощная канонада с использованием систем залпового огня «Град».

Накануне прошли ожесточенные бои на линии фронта в районе Зайцево и вокруг Авдеевки, которые находятся под контролем ВСУ, отмечает издание. Источники «Газета.ру» в Донецке и Горловке сообщают о десяти убитых и большом количестве раненых.

«Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского поцесса до финала. Прошу поддержки в Украине и в мире. Мне очень нелегко, но я борюсь!», — написала час назад Савченко на своей странице в фейсбуке.

18 января Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады обратился к Генпрокуратуре страны с просьбой проверить, не нарушила ли Савченко закон о борьбе с терроризмом, встретившись с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, нет ли в этом признаков государственной измены.

Ранее Савченко опубликовала в фейсбуке списки пленных на территории Донбасса с фамилиями украинских заключенных в российских тюрьмах, а также заключенных из ДНР и ЛНР, удерживаемых украинской стороной.