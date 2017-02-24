Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выставила свои медали на аукцион Platinum Night, сообщает издание «Советская Белоруссия».

Именно награды советской спортсменки, а также каскадера-мотоциклиста Ивела Книвела станут главными лотами аукциона, который состоится 24 и 25 февраля в Даласе.

Как сообщает издание, советская гимнастка лично выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград и значков, среди которых пять олимпийских медалей из Мюнхена–1972 и Монреаля–1976, гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году. Среди лотов числится и первый паспорт гражданки США (ныне не действительный — ред.), выданный Корбут в 2000 году.

Цена лотов разнится от нескольких сотен до 26 тысяч долларов США. Организаторы аукциона в Даласе рассчитывают, что общая сумма продаж аукциона превысит 10 миллионов долларов.

Ольга Корбут — четырехкратная олимпийская чемпионка. На счету спортсменки три награды высшего достоинства, завоеванные на Играх–1972 (вольные упражнения, командные соревнования, и упражнения на бревне). Еще одну золотую медаль Корбут завоевала на Играх-1976 (командные соревнования). Также в ее активе два серебра Олимпиад 1972 и 1976 годов (брусья и бревно соответственно).

Подготовил Андрей Дубровский