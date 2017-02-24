Французская финансовая прокуратура открыла официальное расследование по делу о возможном фиктивном трудоустройстве супруги кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно процедуре, теперь рассмотрением доказательств будут заниматься специально уполномоченные следственные судьи.

Напомним, в январе газета Canard enchaîné обвинила жену Фийона в том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Речь идет о 600 тысячах евро. В публикации также утверждалось, что супруга экс-премьера получала деньги в период с 1998 по 2002 год из государственных фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

В день публикации скандальной статьи французская национальная финпрокуратура открыла предварительное расследование. Фийон тогда отверг все обвинения, однако позднее извинился за то, что его супруга Пенелопа была трудоустроена в парламент.

Подготовил Андрей Дубровский